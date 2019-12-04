خلية الإعلام الأمني العراقية: القبض على نائب للبغدادي في الحويجة

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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على القيادي البارز في "داعش"، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: "وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب باسم أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".
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من المصري اليوم
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وأضاف البيان أن أبو خلدون "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد"، موضحا أن "المجرم" سبق أن شغل "منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي".
كما ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أبو خلدون "كان سابقا يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".
معلومات عن أبو بكر البغدادي
من Microsoft
المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.