خلية الإعلام الأمني العراقية: القبض على نائب للبغدادي في الحويجة

دبي - بواسطة محمد فارس © U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على القيادي البارز في "داعش"، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: "وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب باسم أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

ترامب يمازح صحفيا أثناء تكريمه الكلب كونان الذي ساهم في القضاء على البغدادي

من المصري اليوم

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO

وأضاف البيان أن أبو خلدون "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد"، موضحا أن "المجرم" سبق أن شغل "منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

كما ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أبو خلدون "كان سابقا يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

معلومات عن أبو بكر البغدادي

من Microsoft

المصدر: RT