شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو المجتمع الدولى لدعم حوار سياسى شامل فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو المجتمع الدولى إلى دعم الحوار السياسى الشامل وعملية المصالحة الوطنية فى العراق.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- "يتعين علينا تقديم الدعم القوي للحوار السياسي الشامل وعملية المصالحة الوطنية في العراق. في ظل الظروف الراهنة، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا أكبر للحفاظ على دعم جهود العراق نحو المصالحة الشاملة والتعايش المتناغم، ودعم كل الأطراف في العراق، والعمل انطلاقا من المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب العراقي، والانخراط في حوار سلمي وجاد".

وأضاف تاو أن "الصين ترحب بالعلاقات بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة كردستان الإقليمية وتتطلع إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول توزيع عوائد النفط والترتيبات الأمنية في أسرع وقت ممكن" ، وتابع تاو قائلا : الصين ترحب بالدور البناء لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق في هذا السياق.

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