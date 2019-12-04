شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل فى البحرين والكويت وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الأربعاء، اعتدال فى درجات الحرارة فى مملكة البحرين ودولة الإمارات، وفى الكويت يكون معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



الإمارات

الكويت

توقع الخبراء، أن يكون الطقس فى الكويت، نهارا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

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وليلًا مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالمملكة البحرينية، أن الطقس اليوم الاربعاء فى سيكون معتدلا مع بعض السحب احيانا.