ما هو خطر تناول الحلويات على الذاكرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بينت نتائج دراسة علمية أن تناول الحلويات يؤدي إلى توقف الخلايا العصبية المسؤولة عن الذاكرة المرحلية عن العمل، أي يمكن عدم تذكر تناول الطعام قبل بعض الوقت، والعودة تالياً إلى المائدة، وفقاً لباحثين في جامعة ولاية جورجيا ومركز تشارلي نوروود الطبي.



الدراسة التي نُشرت في دورية Hippocampus ونقلها موقع sciencedaily بينت أنَّ الخلايا العصبية في الحصين الظهرية - أي الجزء الحاسم من الدماغ المرتبط بالذاكرة العرضية - تتفاعل بعد تناول الحلويات.

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وفي هذا السياق، أجرى الباحثون تجارب مخبرية على فئران قُسّمت إلى مجموعتين، الأولى كانت تتغذى من الحلويات والأطعمة المحلاة، ولاحظ الباحثون أن سلوك هذه المجموعة تغيَّر وكانت تعود إلى تناول الطعام دائماً على رغم عدم كونها جائعة. أما فئران المجموعة الثانية، فكانت تتناول الكمية التي تجعلها تشعر بالشبع وتترك الغذاء المقدم لها ولا تعود اليه إلا بعد أن تشعر بالجوع ثانية.

وقالت ماريز بارنت، الأستاذة في معهد علم الأعصاب في ولاية جورجيا، "نعتقد أنَّ الذاكرة العرضية يمكن أن تُستخدم للسيطرة على سلوك تناول الطعام. نحن نأخذ قرارات مثل: أنا لن آكل الآن، لقد تناولت وجبة إفطار كبيرة، نحن نتخذ القرارات بناء على ذاكرتنا التي تدرك ما إذا أكلنا أم لا".

وخلصت الدراسة إلى نتيجة تفيد بأنَّ الحلويات تؤثر سلباً في الذاكرة وتجعل الناس يأكلون أكثر من حاجتهم.