بامكانك التخلص من السعال الشديد في 5 دقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كثيرا من الناس يصابون بالسعال وأدوار البرد خاصة في فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو القارصة والتي تؤدي الى تهيج الجهاز التنفسي العلوي، فيصبح الانسان في حالة مستمرة وسريعة من السعال.



اليوم سنقدم لكم علاج سريع المفعول لعلاج السعال الشديد فورا:

أولا: الزنجبيل

هو من الادوية الفعالة والطبيعية الامنة والتي تحفز مناعة الجسم وتخلص من السعال فورا، ويعتبر الزنجبيل مضاد حيوي طبيعي لقتل البكتريا، كما يعمل على خفض حرارة الجسم العالية.

طريقة الاستعمال: قطع الزنجبيل شرائح بعد تقشيرة ثم أهرسها جيدا وضعها فى كوب من الماء حتى يغلي، ثم أضف السكر حسب الرغبة وأشرب هذا المشروب 3 الى 4 مرات في اليوم.

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ثانيا: الليمون

يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين (سي) الذى يعمل على قتل بكتريا البرد والانفلونزا ويعمل على تهدئة الحنجرة ومنع التهاباتها ويخفف السعال فورا.

طريقة الاستعمال: عصير ليمونة أو أثنين مع ملعقة من العسل، ثم سخن المزيج على النار حتى يدفىء فقط ثم تناوله عدة مرات في اليوم.

ثالثا: الكركم

له خصائص علاجية قوية .

الطريقة: تسخن كوب من الماء على النار وأضف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وملعقة عسل ويمكنك أضافة عود قرنفل حسب الرغبة ثم أغلى المزيج لمدة دقيقتين،وتناولة سيتم الشفاء سريعا بأذن الله