باحثون: مستحضر طبي جديد من الشوكولاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ابتكر العلماء في استراليا مستحضراً طبياً يحتوي على الشوكولاته ويستخدم في تخفيف القلق الذي يشعر به الشخص لدى خضوعه لعملية جراحية، فقد توصل فريق علمي من أستراليا ونيوزيلندا الى ابتكار أقراص طبية تضاف إليها الشوكولاته وتعطى للمرضى الذين سيخضعون لعمليات جراحية قبيل تخديرهم.



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وقد طرأت فكرة استخدام الكاكاو في هذا المجال على ذهن أطباء التخدير والجراحة في البلدين عندما كانوا يستعدون لإجراء عملية جراحية لمرضى صغار في السن، حيث ان للمستحضر الطبي "ميدوزالام" الذي يعطى للمريض لتخفيض قلقه قبيل العملية الجراحية، كما هو معلوم، طعماً كريهاً، والأطفال خاصة يرفضون تناوله.

في هذا السياق، أشار البروفيسور "بريتا فون اونغرن- شتيرنبرغ" أحد منسقي العمل في هذا المشروع، إلى ان "هذه الأقراص الجديدة المكونة من الميدوزالام والشوكولاته ستساعد على تخفيف القلق والطعم الكريه من دون ان تؤثر في مفعول مادة الميدوزالام الأساسي".

كما يستمر العلماء في بحثهم، فهم ينوون ابتكار علكة تحتوي على مادة أوندانسيترون المانعة للتقيؤ، مما سيقلل حالات الرغبة في التقيؤ بعد زوال تأثير التخدير.