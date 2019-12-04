عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر فترة العشرينات هي عمر الاستكشاف والمتعة والمغامرة وفيه بداية الاستقلالية المالية إلا أنه كل عمر لا يخلو من الأخطاء و تحديداً الأخطاء المالية.



تعرف على أبرز الاخطاء المالية التي يقع فيها الشباب في هذه الفترة من العمر:

- لن تفاوض في راتب وظيفتك الأولى

في هذا العمر ستكون ممتناً لحصولك على وظيفة على أية حال حيث أنها ستشكل لك نوع من الاستقلال المالي الذي يطمح له معظمنا. و رغم أنك لا تزال في بداية الطريق إلا أن الراتب الأول هو ما ستبني عليه مفاوضاتك المستقبلية لاحقاً، لذا لا تستهن بأهميته و تعلم أن تجرب التفاوض دوما فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تواجه بكلمة لا .

- ستعيش بلا ميزانية

معظم الشباب في العشرينات لا يدركون أهمية وضع ميزانية واضحة لمشوار حياتهم المالي، إلا عندما يحين أوان الإدخار لخطوة مهمة مثل السيارة أو الزواج. و لكن وضع ميزانية و الالتزام بها يساعد الشباب على تحقيق أهدافهم المالية في وقت ينعمون فيه بالصحة و القدرة على الكسب في آن واحد.

- ستكون ضحية الإنفاق المفرط

Advertisements

إن السنوات الأولى بعد استقلالك المادي في العشرينات ستشهد اندفاعا سريعاً و متهوراً نحو تغيير نمط حياتك عن طريق زيادة الإنفاق و الاستهلاك الزائد على الأمور الثانوية والمظاهر كالرغبة في تبديل سيارتك أو تكرار السفر دون ضوابط أو حتى المبالغة في التسوق. حاول قدر الإمكان كبح تلك الرغبة لخدمة غرورك وادخر او استثمر أموالك في أمور تعود عليك بالنفع لاحقاً.

- ستعيش دون مخصص للطوارئ

إن الاندفاع نحو الإنفاق في سن العشرينات و من ثم الإنصراف نحو تحقيق أحلامك يجعلك تنسى أهمية الاحتفاظ ببعض المال للحالات الطارئة. ابدأ بادخار ولو مبلغ صغير وسوف تشعر بالفرق مرة بعد مرة.

- ستستخدم البطاقات الائتمانية بطريقة ائتمانية

تقدم البطاقات الائتمانية عروضاً مغرية كثيرة، و العديد من الشباب يستخدمون أكثر من بطاقة ائتمانية واحدة للاستفادة من العروض التي تقدمها، لكن العديد من هذه العروض قد لا يفيدك. إذاً كخطوة أولى، عليك أن تحدد الغرض الذي تريده من البطاقة و من ثم تختار البطاقة الأنسب لك و التي بدورها ستسهل عليك الكثير من المعاملات المالية و ستوفر من خلالها أيضاً عن طريق برامج الاسترداد النقدي أو الأميال الجوية و غيرها الكثير من العروض و المزايا.

- ستجرب المضاربة في سوق الأسهم

إن الاندفاع نحو المضاربة في الأسواق المالية بغية الربح السريع الذي سيكون غالباً مصحوباً بقلة الخبرة و الحماس الزائد في العشرينات سيكلفك الكثير.و من الأفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على الاستثمار طويل الأجل من خلال سياسة الاكتتاب في الشركات المساهمة عند طرحها كوسيلة أكثر أمانا و التي ستلاحظ ثمارها على المدى البعيد .

- ستتخذ قرار مالي عاطفي

لأن المال ليس كل شيء و لأننا محكومون بعاطفتنا و مشاعرنا أحياناً فسنتخذ قرارات مالية صعبة في العشرينات كالانتقال مع الزوج/ الزوجة الى بلد جديد أو المساهمة في عمل خيري ذو قيمة أو القبول بوظيفة براتب أقل مقابل مزايا ربما تمنحك إياها لاحقاً، إلا أن هذه القرارات العاطفية غالباً تعرفنا أكثر على ذاتنا و على الدور الذي نرغب أن نمارسه في الحيا على المدى البعيد.