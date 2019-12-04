هل الحمل يغيّر مقاس القدمين وحجمهما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يشهد جسم المرأة خلال الحمل بحراً واسعاً من التغيرات، ومن بين هذه التغيرات: نمو القدمين وزيادتهما مقاساً وحجماً. هذا صحيح، ليس البطن وحده ما يتمدد في الحامل، فقدماها أيضاً تتمددان.



ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا النمو الكبير في قدمي المرأة، وكل التفاصيل ذات الصلة:

هل من الطبيعي أن تنمو قدما المرأة خلال الحمل ؟

نعم، من الطبيعي جداً أن تنمو قدما المرأة خلال الحمل. ومن الطبيعي أيضاً أن ينمحي كل أثر للفراغ الموجود تحت قوسي قدميها أثناء الوقوف و يُصبحا مسطّحين.

في الحالات العادية، لا تسبّب القدم المسطّحة الآلام والأوجاع. ولكن، في بعض الحالات النادرة، يمكن للقدم المسطّحة عند الحامل أن تسبب بعض الإزعاج أثناء المشي والوقوف. وعندئذٍ، تكون استشارة الطبيب أمراً ضرورياً.

ما سبب التغيير الكبير في قدمي الحامل؟

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في خلال فترة الحمل، يقوم جسم المرأة بإنتاج هرمون الريلاكسين الذي يعمل على إرخاء المفاصل وأربطة الحوض والساقين، الأمر الذي يمكن أن يتسبّب بتباعد عظام القدمين عن بعضها البعض، ويؤثر في حجمها ومقاسها. وما يزيد الطين بلة زيادة الوزن الكبيرة التي ترافق فترة الحمل وتضع ضغوطاً إضافية على القدمين.

كم يدوم هذا التغيير في القدمين ؟

في الحالات الطبيعية، تنمو قدما المرأة خلال الحمل بنحو نصف مقاس، كما تنتفخان وتتورّمان نتيجة احتباس السوائل داخل الجسم. والجدير ذكره أنّ آثار الاحتباس أو الاستسقاء مو قتة وتزول بعد الولادة، على عكس النمو والتغيير الحاصل في حجم القدمين وشكلهما.

هل يمكن لنمو القدمين خلال الحمل أن يتسبّب بمشاكل صحيّة؟

لا يمكن لنمو القدمين أثناء الحمل أن يؤدّي إلى مشاكل صحية خطيرة، ولكنّه قد يتسبب ببعض الألم والإنزعاج على مستوى الخاصرة والركبتين وا لعمود الفقري، مع احتمال طفيف بحدوث التهاب في المفاصل.

مع تقدّم مسيرة الحمل ونمو قدميكِ بهذا الشّكل، ستجدين صعوبةً كبيرة في انتعال أحذيتكِ القديمة. والمستحسن أن تستعيضي عنها بأحذية منسبطة ومريحة، تنزلق بسرعة داخل قدميكِ وتكون أكبر مقاساً!