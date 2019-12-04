نقاط في في قدميك لشفاء 7 أعضاء في الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الريفلوكسولوجي أو تدليك النقاط الانعكاسية في القدمين يريحكم ويدخلكم في حالة عميقة من الراحة والاسترخاء تجعلكم منفتحين على حل المشاكل التي تواجهكم، بطريقة شبيهة بالتنويم المغناطيسي. إنها تجعلكم تدخلون في حالة تلّقي تسمح لرغبات قلبكم بأن تعبّر عن نفسها.



يؤثر الريفلوكسولوجي بلطف على أعضائكم، غددكم، وكل جزء من جسمكم عن طريق تنشيط النقاط الانعكاسية في قدميكم، يديكم، وجهكم وأذنيكم.

يوجد آلاف الأعصاب في هذه المناطق - هناك 15000 عصب في قدميكم ! لهذا فإن تأثيرات الريفلوكسولوجي تنعكس إيجاباً على جسمكم وأعصابكم.

بواسطة الإبهام أو السبابة، يكفي أن تضغطوا لمدة خمس ثوانٍ على كلٍ من النقاط المذكورة فيما يلي :

. نقطة غدة ما تحت المهاد في دماغكم ( في الطرف الخارجي للإبهام ) تتحكم بالشهية والشعور بالجوع والعطش.

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. نقطة الغدة النخامية ( في مركز الإبهام ) تنشط توازن الإفرازات الهورمونية لكل الغدد الأخرى.

. نقطة الغدة الدرقية ( في أسفل الإبهام ) تنظم عملية الأيض.

. نقطة الضفيرة الشمسية / الحجاب الحاجز ( تحت باطن القدم ) تخفف من الضغط النفسي والتوتر.

. نقطة الغدد الكظرية ( قرب الجهة الداخلية من القدم في مركز باطن القدم (

. نقطة الجهاز البولي تساعد في تخليص الجسم من احتباس الماء.

. نقطة القولون والأمعاء في الجهاز الهضمي ( قرب الكعب في مركز قوس باطن القدم ) تنشط خروج الفضلات وتخفف من النفخة.

حاولوا أن تجربوا إحدى هذه النقاط حسب المشكلة التي تشكون منها. أحياناً تكون النتيجة فورية، وأحياناً أخرى تحتاجون إلى تكرارها عدة مرات حتى تتحسنوا.