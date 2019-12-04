لقي 24 شخصا مصرعهم،، وأُصيب 45 آخرون ،الثلاثاء، جراء حريق ضخم داخل المنطقة الصناعية بمدينة بحري بالعاصمة السودانية.
وذكر شهود عيان أن الحريق نشب في مصنع سيلا للسيراميك، والنيران اشتعلت نتيجة انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.
ودعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى بحري التعليمي، للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
وأوردت اللجنة أن الاصابات متفاوتة الخطورة، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 24 وإصابة 45 في حريق مصنع بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.