مصرع 24 وإصابة 45 في حريق مصنع بالسودان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

لقي 24 شخصا مصرعهم،، وأُصيب 45 آخرون ،الثلاثاء، جراء حريق ضخم داخل المنطقة الصناعية بمدينة بحري بالعاصمة السودانية.

وذكر شهود عيان أن الحريق نشب في مصنع سيلا للسيراميك، والنيران اشتعلت نتيجة انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.

ودعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى بحري التعليمي، للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

وأوردت اللجنة أن الاصابات متفاوتة الخطورة، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.