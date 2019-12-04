السودان يقدم مقترحات لملء وتشغيل سد النهضة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-ENA جانب من سد النهضة

وجاء في بيان مشترك تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه "قدم الوفد السودانى مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوى لسد النهضة والتى يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل فى إجتماع الخرطوم القادم."

وأكد الوزراء الثلاثة تقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة. كما تطرقت الوفود الثلاث للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الايراد

وأتفق الوزراء في ختام اجتماعهم في القاهرة على مواصلة نقاشاتهم بشأن سد النهضة في الخرطوم في 21 من الشهر الجاري.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من جملة أربعة اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول 15 يناير المقبل.

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ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في في 21 ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه، الذي سينعقد في العاصمة الأميركية، في منتصف يناير المقبل.

وشهد الاجتماع الأول الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية، في منتصف نوفمبر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التي توصلوا إليها كوثيقة عمل في المناقشات المقبلة.

وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تراجع إمدادات المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي.