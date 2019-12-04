الحريري: لن أشارك في الحكومة وأدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Mohamed Azakir Lebanon's caretaker Prime Minister Saad al-Hariri chats with Lebanon's President Michel Aoun during a military parade to mark the 76th anniversary of Lebanon's independence at the Ministry of Defense in Yarze, Lebanon November 22, 2019. REUTERS/Mohamed Azakir

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، مساء الثلاثاء، إنه لن يشارك في الحكومة وأنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.

وفي وقت سابق صرح الحريري بأنه لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع.

أبرز صور مظاهرات لبنان

وكشف أنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.

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كما أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

هذا، ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: وكالات