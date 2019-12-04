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ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فى احتفال جرى فى قصر الصخير، اليوم، أوراق اعتماد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أشاد الملك بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو فل المجالات كافة، متمنياً كل التوفيق والنجاح فل مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

فيما نقل الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز إلى الملك تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته الطيبة بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي، مشيداً بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الممثل الشخصي لملك البحرين، و وزير الديوان الملكل البحريني، و وزير خارجية البحرين.

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