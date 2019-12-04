جوازات البحرين تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العمل فى الأماكن المفتوحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، نظمت شئون الجنسية والجوازات والإقامة دورة تدريبية فى الأماكن المفتوحة تهدف إلى تنمية مهارات العمل وتطبيق العمل ضمن الفريق الواحد، وذلك في خليج البحرين بمشاركة من مختلف ادارات وزارة الداخلية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، كرم وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ، وأثنى على هذا التوجه المختلف في مجال التدريب كما أثنى على جهود الموظفين وشدّ على أيديهم لمزيد من الابداع والابتكار في سبيل تنمية مهارات ومعرفة الموظفين، لما لذلك من أثره الإيجابي على الموظف ومستوى العمل بشكل عام، وتقدم بالشكر على تعاون الشركات المشاركة في هذه الفعالية.

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية المهارات العملية للموظفين كالعمل ضمن الفريق، إدارة الوقت والقائد الناجح من خلال فرق تقوم بمهام عملية وتدريبات تنمي هذه الجوانب المهمة في مجال العمل في جو ممتع ومختلف لكسر روتين العمل والجمع بين الفائدة والمتعة، حيث تضمن البرنامج التدريبي فرقا تتنافس في سباق الدراجات، وتدريبات أخرى على تطبيق العمل ضمن الفريق الواحد.

حضر الدورة مدراء من شئون الجنسية والجوازات والإقامة، ومدير إدارة التدريب والتطوير في شئون الجمارك.