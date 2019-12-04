شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير الخارجية الايرلندى مستجدات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء أمس، مع وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفينى والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، ان الرئيس عباس أطلع كوفيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيرلندى، موقف بلاده الداعم للحقوق الفلسطينية، واستمرار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.