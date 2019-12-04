شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 130 اخرين جراء حريق بمصنع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء اندلاع حريق هائل بمصنع نجم عن انفجار صهريج يحتوى على غاز، شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت وكالة الانباء السودانية، ان 23 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 130 آخرون جراء اندلاع الحريق في مصنع "سالومي" للسيراميك بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري، بسبب انفجار صهريج للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية.

واشارت الوكالة الى انه تم نقل المصابين الى مستشفيات في الخرطوم لتلقي العلاج اللازم مبينة ان وزارة الصحة الاتحادية استنفرت كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.