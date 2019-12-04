شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. اتفاقيات لتوفير 2555 فرصة تدريب تنتهى بالتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة العمل بالمملكة العربية الأردنية، ضمن برنامج "خدمة وطن"، الثلاثاء، اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مع كلية لومينوس الجامعية التقنية، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والأكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة والطيران، ومجمع الرشاد التجارى السياحى، ومجموعة البشر للاستثمارات، لتوفير 2555 فرصة تدريب تنتهى بالتشغيل.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اكد وزير العمل نضال البطاينة، خلال توقيع الاتفاقيات، أن برنامج "خدمة وطن" له أهداف سامية، ويأتى ضمن المحاور الرئيسة للميثاق الوطني للتشغيل الذى اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الشباب الاردنى واطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية الملك عبدالله الثانى، فى تحقيق مشروع نهضة شامل، ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.

وبين البطاينة أن البرنامج يعد ركيزة أساسية لبرامج الحكومة في التشغيل بهدف رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها إلى سوق العمل مؤهلة مهنياً وتقنيا، ومسلحة بقواعد الضبط والجدية، وان البرنامج جاء وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب، خاصة وان السوق يحتاج إلى توفر العامل بشكل دائم بعد توفير التدريب حسب حاجة السوق، للوصول إلى جودة الانتاج التي ترتكز على التزام وجدية العامل، وعدالة في الاجور.