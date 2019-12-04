شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء غينيا يستقبل مستشار الديوان الملكى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء ورئيس الحكومة بجمهورية غينيا كناوكرى، الدكتور إبراهيم كاسورى فوفانا، بمكتبه بالعاصمة كناوكرى أمس المستشار بالديوان الملكى، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثرى، على هامش زيارته الحالية للجمهورية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي الوطني " الإسلام دين الوسطية والتسامح والسلام" في دورته الخامسة التى تنظمها الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، في بداية اللقاء عبر رئيس الوزراء بجمهورية غينيا عن تقديره الخاص للجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ، ولجمهورية غينيا وتطورها ونهضتها بشكل خاص .

وقال الدكتور إبراهيم كاسورى فوفانا : نثمن مواقف المملكة المشرفة بكل ما من شأنه خدمة الإسلام، ومكافحة الفقر في جميع أنحاء المعمورة، منوهاً بمشاركة المستشار بالديوان الملكى فى أعمال المؤتمر الإسلامي، مؤكداً أنها دليل على اهتمامه الخاص بغينيا، مضيفاً وسنظل معترفين وشاكرين ومقدرين لكم كل خدمة تقدمونها في دعم الإسلام ودعم القضايا والأنشطة في هذا البلد.

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من جانبه نقل المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري تحيات خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، للرئيس وتمنياتهما لجمهورية غينيا بالتقدم والاستقرار.

وقال المستشار بالديوان الملكي نثمن العلاقات المتميزة بين المملكة وغينيا ونتطلع إلى زيادة التواصل وزيادة الأعمال المشتركة بين البلدين على جميع الأصعدة، سواء كانت سياسية أو تجارية أو أخوية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، و وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكرى الشيخ علي جمال بنقورا .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.