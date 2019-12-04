شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: نأمل أن يتجنب العراق حدوث فراغ السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، عن أمل موسكو فى عدم حدوث فراغ للسلطة فى العراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء، :"نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في البلاد، يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق قائلا: "في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل.. إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق".

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ويبدأ الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، مشاورات مع أبرز القوى السياسية حول تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة عادل عبد المهدي من هذا المنصب، حسبما أفادت وسائل إعلام سابقا، نقلا عن مصدر في قيادة البلاد.

ووافق مجلس النواب العراقي، الأحد الماضي، على قبول طلب استقالة عبد المهدي، الذي أعلن أن قراره هذا كان لا بد منه لإنهاء الأزمة في البلاد، ويتعين على رئيس الدولة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما من استقالة عبد المهدي.

ويشهد العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة تطالب باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.