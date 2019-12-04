قمة لندن الرباعية: يجب وقف جميع الهجمات ضد المدنيين بسوريا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

اتفق زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الثلاثاء، على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إدلب، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان للحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني، عقب قمة رباعية حول سوريا، في لندن، جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجاء في البيان، أن زعماء الدول الأربعة بحثوا الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والدفاعية بين بلادهم، واتفقوا على أهمية تعميقها بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال "الناتو".

ونقل عن الزعماء قولهم إنهم سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق عودة آمنة ومستدامة وطوعية للاجئين، وإنه يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب بجميع أشكال.

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وتابع البيان: "كما اتفقوا أيضا على أن جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك الموجودون في إدلب، يجب أن تتوقف".

كما أعربوا عن دعمهم عملية اللجنة الدستورية، وأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي الشأن الليبي، ذكر البيان أن الزعماء أكدوا مجددا دعمهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، للمضي قدما في عملية سياسية ليبية، بتسهيل من الأمم المتحدة، وبدعم من مسار برلين.

واتفقوا أيضا على ضرورة مواصلة اللقاءات بناء على ذلك المسار.

وتأتي القمة الرباعية حول سوريا، على هامش قمة زعماء حلف الناتو، التي تستضيفها لندن أيضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.