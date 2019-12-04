"إيسيسكو" توافق على تسجيل 117 موقعًا بقائمة تراث العالم الإسلامي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن نجيب الغياتي، مدير الثقافة بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، موافقة المنظمة على تسجيل 117 موقعًا بقائمتها للتراث في العالم الإسلامي.

جاء ذلك في بيان لإيسيسكو الذي يوجد مقرها بالرباط، عقب اختتام الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي التابع للمنظمة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف الغياتي أن اللجنة أضافت 3 مواقع على "قائمة التراث المهدد بالخطر فى العالم الإسلامي"، وجميعها في دولة اليمن، كما أجلت اللجنة النظر في 7 مواقع.



ولم يذكر البيان تفاصيل عن المواقع والدول التابعة لها.

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واتفقت اللجنة، بحسب البيان، على إحداث القائمة الحصرية للمواقع المقدسة في العالم الإسلامي، وضمت كل من المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس.

كما وافقت اللجنة على دراسة مقترح اعتماد أسبوع المتاحف في العالم الإسلامي.

وطالبت اللجنة الإدارة العامة للإيسيسكو بإيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى اليمن، لمساعدتها على تأهيل التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر، وتسجيل المزيد من معالمها على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في ذلك البلد.

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