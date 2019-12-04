الرئيس أردوغان يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير متعب

أنقرة/ الخليج 365

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تعازيه إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة أخيه الأمير متعب بن عبد العزيز.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن أردوغان أجرى إتصالا هاتفيا بالمالك سلمان وقدم تعازيه في وفاة أخيه الأمير متعب بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود".

ودعا الرئيس التركي أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان".

وأعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره لفخامة الرئيس التركي على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".

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والإثنين، أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، عن عمر ناهز 88 عاما.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.



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