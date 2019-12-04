- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 15 مليون دولار سعر أغلى شجرة كريسماس في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 15 مليون دولار سعر أغلى شجرة كريسماس في العالم
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
سيكون زوار فندق "كمبينسكي باهيا" في مدينة ماربيلا الإسبانية على موعد مع أغلى شجرة كريسماس في العالم باحتفالات نهاية العام.
ويزيّن الشجرة أيضاً مجوهرات من شركات "بولجاري" و"كارتييه" و"فان كليف آند آربيلز" و"شانيل"، علاوة على زجاجات عطر وبيض نعام وطواويس ثلاثية الأبعاد من الشوكولاتة.
وزينة الشجرة مستوحاة من ريش الطاووس وعصر الآرت ديكو "الفن الزخرفي" الحديث، كما تتميز بزخارف منحوتة فريدة من نوعها.
وتعد الشجرة هي الأحدث ضمن منافسة عالمية حول تزيين أغلى شجرة في احتفالات أعياد عيد الميلاد.
ودخل فندق "قصر الإمارات" في أبوظبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في عام 2010، عندما زيّن شجرة كريسماس بمجوهرات ثمينة وأحجار كريمة بقيمة 11 مليون دولار.
وفي عام 2016، عرضت Ginza Tanaka، علامة المجوهرات التجارية الشهيرة في طوكيو، شجرة كريسماس مصنوعة من 4 آلاف قدم من أسلاك الذهب بقيمة 200 مليون ين ما يعادل 1.8 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مليون دولار سعر أغلى شجرة كريسماس في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.