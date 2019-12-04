شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغانى يعزى ملك السعودية فى وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الدكتور محمد أشرف غنى رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودى فى وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، سأل الرئيس الأفغانى، المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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