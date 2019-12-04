شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: أوبك تفضل خفضا أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى ثامر غضبان، إن أعضاء أوبك يبدون ميلا إلى الموافقة على خفض أكبر فى إنتاج النفط خلال اجتماعهم هذا الأسبوع وإن ما من أحد يتحدث عن زيادة الإنتاج. وقال أمس، إن أضعف تصور لنتيجة اجتماع أوبك مع حلفاء مثل روسيا سيكون تمديد العمل بالخفض الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.

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