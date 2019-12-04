شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جوبا يصل الخرطوم لإجراء مشاورات حول السلام بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، وفد الوساطة (في مفاوضات السلام السودانية) بدولة جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان.
وكان في استقبال الوفد، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي.
وقال الدكتور ديو متوك، الناطق الرسمي باسم لجنة وساطة دولة الجنوب، في تصريح للصحفيين، إن الزيارة تأتي لإكمال بعض المشاورات الضرورية، والوقوف على الترتيبات النهائية لجولة المفاوضات القادمة بين حكومة السودان، والحركات المسلحة، في 10 ديسمبر الجاري.
وأكد متوك أن الجولة القادمة ستكون حاسمة بعد إكمال كافة الترتيبات من قبل جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع "الجبهة الثورية" و "الحركة الشعبية - قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو".
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