الشرطة العراقية تقبض على ” أبوخلدون” نائب البغدادي

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألقت الشرطة العراقية الثلاثاء، القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والملقب بـ”أبو خلدون” في محافظة كركوك في شمال البلاد، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية عبر حسابها على تويتر”إن قوة من الشرطة بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على الإرهابي الملقب “أبي خلدون” في إحدى الشقق بمنطقة واحد آذار”.
وأضافت أن الإرهابي الذي قبض عليه كان يحمل أوراقاً مدنية مزورة، ويعد أبو خلدون من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم.”
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