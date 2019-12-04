استعراض تراثي في «اللوفر أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي داوود

شهد متحف اللوفر أبوظبي مجموعة من العروض والأنشطة والفعاليات الفنية التراثية المتنوعة، احتفاء باليوم الوطني ال 48، كما ضمت الأنشطة ورش عمل وعروض أفلام، إضافة إلى جولات إرشادية تفاعل معها الزوار داخل قاعات العرض، اكتشفوا خلالها أعمالاً فنية بارزة من عبق التراث والتاريخ الإماراتي.

واستضاف المتحف أيضاً لوحة استعراضية مستمدة من النقوش التقليدية لفن حياكة السدو، بأسلوب حديث مستوحى من فن نسج السدو البدوي من تقديم مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية مع الفنانة الليتوانية لوريتا بيلينسكايت - موني، التي تستلهم أعمالها من الثقافة الإماراتية، لأجل التوعية والتعريف بهذا الفن التراثي الأصيل، وتعرف الجمهور إلى فنانات إماراتيات مشاركات في العرض ممن حافظن على هذه الحرفة التراثية الإماراتية وجمالياته الأصيلة.

تقيم لوريتا في الإمارات منذ 15 عاماً، واهتمت بالثقافة الإماراتية، وأعجبت بمنسوجات السدو، الذي تجد مثيلاً له في ثقافة بلادها ليتوانيا، وكرست وقتها لإبراز السدو بطريقة مبدعة ومعاصرة.