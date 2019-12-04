محمد بن زايد: تلاحم أبناء الوطن ركيزة قوتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيوخ أمس «مسيرة الاتحاد» التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني ال 48 للدولة.

وأكد سموه أن قوة تلاحم أبناء الوطن وترابطهم وانتمائهم وتمسكهم بموروثهم وقيم المؤسسين ركيزة قوة الإمارات للحفاظ على مكتسباتها الوطنية.

وغرد سموه على تويتر: «شهدت «مسيرة الاتحاد» التي يشارك فيها أبناء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني ال 48 للدولة.. قوة تلاحم أبناء الوطن وترابطهم وانتمائهم وتمسكهم بموروثهم وقيم المؤسسين.. هو مصدر سعادتنا وفخرنا واعتزازنا وركيزة قوتنا للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية».

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وقوة تلاحمهم.. مشيراً إلى أن مسيرة الاتحاد تجسد وحدة أبناء الإمارات وقوة تلاحمهم من غرب الدولة إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها وتؤكد مواصلتهم المسير مصيراً مشتركاً وأهدافاً واحدة تحت مظلة الاتحاد الشامخ.

وقال سموه إن متانة أواصر الترابط بين أبناء الإمارات وانتمائهم وتمسكهم بموروثهم الأصيل وقيم المؤسسين ومبادئهم الراسخة..هي مصدر سعادتنا وفخرنا وركيزة قوتنا للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية.. مشيرا إلى أن هذه الروح الوطنية العالية لدى شعب الإمارات هي ثمرة غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين.