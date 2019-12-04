هجوم استيطاني متزامن في الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الاحتلال هجوماً استيطانياً متزامناً في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة. وتنشط الجمعيات الاستيطانية وبدعم من سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» على وضع اليد على المحال التجارية والعقارات الفلسطينية بتخوم الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة. وأمرت قوات الاحتلال شفوياً، صاحب محل تجاري قرب المسجد الإبراهيمي بإغلاق بوابته الحديدية. وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيداً للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، وكانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقاً، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.

وأغلقت جرافات الاحتلال، الطريق الواصلة لأحراش بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة. وقال سكرتير بلدية قفين فهمي صباح، إن جرافات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال أغلقت طريق الأحراش المسماة «واد سالم»، المؤدية إلى الأراضي الزراعية المملوكة لسكان البلدة والمزروعة بالزيتون، في الوقت الذي سلمت فيه إخطاراً للمواطن نضال عجولي بوقف البناء في أرضه بالمكان ذاته، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، أثناء تصديهم لهذه الإجراءات. وحذر صباح من ممارسات الاحتلال بحق أراضي القرية التي أصبحت مهددة بمشاريع استيطانية، خاصة أنها تتعرض بين الحين والآخر لعمليات الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة «حرميش» المقامة في الجهة الشرقية لقفين.

وأخطرت سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم. وأفاد رئيس المجلس القروي، أن قوات الاحتلال وضعت إخطاراً في أراض مملوكة لمواطنين من عائلتي أبو لوحة، وحميدان، والبالغة مساحتها أربعة دونمات، بهدف إقامة موقف للسيارات «الإسرائيلية» قرب الحاجز العسكري المسمى «هالا». واقتحم مستوطنون، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن ما يقارب 50 مستوطناً اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، في حين هدمت جرافات الاحتلال خزانين للمياه في منطقة سهل طوباس في منطقة الأغوار.

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وقاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اقتحاماً جديداً للمسجد المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين. وأفادت مصادر محلية، بأن غليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، سيدة وشاباً من داخل المسجد الأقصى، وهما يؤديان الصلاة في منطقة باب الرحمة. وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال حاصرت شاباً أثناء أدائه الصلاة في منطقة باب الرحمة ثم اعتقلته واعتدت عليه بالضرب والدفع، وأوقعته أرضاً وقيدته بالقيود الحديدية واعتقلته لمركز التحقيق. كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة خلال أدائها الصلاة في منطقة باب الرحمة، بعد محاصرتها من قبل الضباط وقوات الاحتلال الخاصة، وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة والشاب لتأمين طريق اقتحامات المستوطنين الذين يسيرون من منطقة باب الرحمة.

إلى ذلك، شن الاحتلال، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، وسلب مبالغ مالية من منازل المواطنين. وقال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 10 شبان من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين. (وكالات)