العراق: المتظاهرون يرفضون عودة مسؤولي حكومات ما بعد 2003

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

تجددت التظاهرات العراقية في بغداد والمحافظات الجنوبية، أمس، رغم استمرار تساقط الأمطار في بعض الساحات، وموجة البرد القارس، بهدف الضغط على أصحاب القرار السياسي لاختيار رئيس الوزراء المقبل من بين ساحات التظاهر، فيما أقدم المتظاهرون في الناصرية على إغلاق ثلاثة جسور أمام حركة السير، بينما أرسلت قيادة الشرطة تعزيزات عسكرية لسجني الحوت في الناصرية والمركزي في البصرة، في حين عزت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سبب سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين إلى غياب المركزية وقلة العناصر المدربة.

وجدد المتظاهرون رفضهم لأية شخصية يتم ترشيحها من قبل الكتل والأحزاب السياسية، كما رفضوا بشكل قاطع المرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة إبراهيم بحر العلوم، الذي شغل منصب وزير النفط في حكومة إياد علاوي المؤقتة، مؤكدين أنهم «لن يسمحوا بعودة من شغل مناصب في حكومات ما بعد 2003 إلى استلام أي منصب في الحكومة المقبلة». وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الإفراج عن 16 معتقلاً من المتظاهرين، بعد الحصول على موافقة القضاء، مشيرة إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وفي محافظة ذي قار، أقدم متظاهرون في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، على إغلاق ثلاثة جسور أمام حركة السير. وقال مصدر محلي في محافظة ذي قار، إن «متظاهرين قاموا صباح أمس بإغلاق ثلاثة جسور أمام حركة السير» في الناصرية، مبيناً أن «الجسور التي أغلقت هي الزيتون والحضارات والنصر». وأضاف أن «المتظاهرين وأهالي الناصرية يواصلون إقامة مجالس العزاء حداداً على ضحايا التظاهرات في ساحة الحبوبي، الساحة الرئيسية للاعتصام وسط المدينة».

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وفي الديوانية، أكد مصدر محلي، استمرار التظاهرات مع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية الرسمية والمدارس والجامعات، مشيراً إلى «ارتفاع أعداد المعتصمين في ساحة اعتصام الديوانية إلى المئات من مختلف الفئات».

وفي البصرة، استأنفت هيئة توزيع الجنوب التابعة لشركة المنتجات النفطية عملها ضمن مستودعات البصرة بشكل طبيعي، بعد توقف اضطراري لها بسبب التظاهرات، وما تلا ذلك من تداعيات.

من جهة أخرى، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى «سجن الحوت» في ذي قار، وإلى السجن المركزي في البصرة. وأوضح أن «تعزيزات من 500 مقاتل من الشرطة الاتحادية وصلت إلى سجن الحوت في ذي قار»، مبيناً أن «150 مقاتلاً (من الشرطة الاتحادية) وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة». وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون، ولتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما».

إلى ذلك، نقل بيان لمفوضية حقوق الإنسان، عن رئيسها عقيل الموسوي، قوله خلال اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إن «المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات». وأوضح أن «فرق المفوضية التقت المتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين، ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم»، مشيراً إلى أن «غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن، أدى إلى سقوط وإصابة العديد من الضحايا».