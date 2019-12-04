اهتمام واسع بـ«دبلوماسية الصحة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ أن وجدت جماعات بشرية منفصلة مكانياً، أو بالأحرى إقليمياً، استلزمت متطلبات التجارة والاتصال بينها استخدام الوفود للتفاوض بشأن القضايا الحساسة، لم

تعتبر الدبلوماسية المفتوحة في اليونان الكلاسيكية ببعثاتها الدبلوماسية الكثيرة، والوضع العام للسياسة، والنظم الصارمة للوفود، مثالاً جيداً لأفضل تنظيم للثقافة الدبلوماسية، ويزخر التاريخ الأوروبي التالي، خاصة تاريخ إيطاليا، بأمثلة لنمو وظائف الدبلوماسيين مع صدارة خاصة لدبلوماسيي الفاتيكان.

وقد راهن مؤلفو هذا الكتاب (توماس نوفوتني - إلونا كيكبوش - ميشيلا تولد)، الصادر عن المركز القومي للترجمة بعنوان «دبلوماسية الصحة العالمية في القرن الحادي عشر» على أوراق اعتمادهم التي لا تشوبها شائبة، بوصفهم رواداً في تدوين الدبلوماسية الصحية، بوصفها تخصصاً في حشد مجموعة بارزة من المؤلفين لاستكشاف المزيد عن ارتباط الدبلوماسية بالمخاوف الصحية في القرن الحادي والعشرين.

هذا الكتاب دراسة للكثير من خلفيات الدبلوماسية الصحية، ويؤكد مؤلفوه من البداية أن الغرض الأساسي للسياسة الخارجية والدبلوماسية، التي تخدمها حماية أراضي الدولة الوطنية من التهديدات الخارجية، ويمثل الاعتداء العسكري من بينها الاهتمام الأكبر، وكانت الصحة - إذا ما وضعت في الاعتبار - تطرح بشكل هزيل إلى حد ما ضمن الاعتبارات الدبلوماسية، ويصحح هذا الإهمال الآن، وكان التقدم الحديث المهم اهتمام الأمم المتحدة بسلسلة من القرارات، التي تعترف بالعلاقة الوثيقة، حتى الترابط بين السياسة الخارجية والصحة العالمية.

تحلل فصول الكتاب مختلف أبعاد الصحة العالمية وتستكشف طبيعة التفاعلات بين الأمم، وتعتبر الدبلوماسية حرفة تمارس في نطاق السياسة الخارجية للدولة، وتتناول بعض المواثيق المهمة في ممارسة هذه المهنة بالتفصيل.