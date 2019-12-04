عشرات القتلى والمصابين في حريق بأحد المصانع بالخرطوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

لقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات أمس الثلاثاء، بعد نشوب حريق كبير في أحد مصانع السراميك بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وارتفع عدد ضحايا الانفجار والحريق الهائل الذي شبّ بمصنع سيلا للسراميك بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري تدريجياً لتبلغ الحصيلة 23 قتيلاً، بينما تجاوز عدد المصابين المئات بعضهم يعاني إصابات خطيرة وتم نقلهم الى العناية المكثفة بمستشفى بحري والمستشفيات المجاورة. ووقف وزيرا الصناعة والداخلية على الحادث الذي امتد لعدة مصانع مجاورة، وأدى الى خسائر كبيرة يجري حصرها، في ظل وجود مستودعات للغاز بالمنطقة الصناعية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في حصيلة مبدئية عن سقوط 15 قتيلاً و48 جريحاً وقالت في بيان لها إن الحصيلة الأولية للضحايا قابلة للازدياد في ظل وجود إصابات بالغة وسط المصابين. وأضاف البيان أن المصابين نقلوا للمستشفيات القريبة مناشداً الأطباء بالتوجه إليها والمساعدة في علاج المصابين.

وشب الحريق في الصباح الباكر نتيجة لانفجار أنبوب غاز، وأدى تأخر وحدات الإطفاء في الوصول إلى مكان الحريق الى ارتفاع عدد الضحايا والمصابين والأضرار المادية.

من جانب آخر، أكد جيرمايا ماما بولو رئيس بعثة اليوناميد، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لدى لقائه رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، دعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعملية بناء السلام في السودان حتى يتوصل السودانيون إلى سلام شامل ودائم. وأكد وفد مجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى الخرطوم وقوف دولهم ودعمها للسودان حتى يتم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية لإحلال السلام بالسودان.