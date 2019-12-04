عودة 1800 نازح سوري من لبنان إلى بلادهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

عاد نحو 1800 نازح سوري، أمس، إلى بلادهم ضمن «العودة الطوعية» رقم 6 لعام 2019 التي تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمينها لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي تولى التدقيق بالقوائم بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات إنسانية وفرق من الصليب الأحمر اللبناني بعدما نقلتهم 19 حافلة سورية، حيث انطلقت من مدينة طرابلس دفعة جديدة من النازحين، إضافة إلى عودة دفعة من مناطق شمالية عدة عبر مركز الأمن العام عند نقطة العبودية الحدودية مع سوريا، حيث وصل العدد إلى 500 بعد التدقيق بأوراقهم الثبوتية، فيما غادر 300 عبر معبر جوسية عن طريق القاع على الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي، بينما غادر 200 نازح من مخيمات عرسال، ومعهم آلياتهم المدنية وجرارات زراعية وبيك آب وشاحنات مسجلة بلوحات سورية مع أثاث منازلهم من عرسال باتجاه الأراضي السورية، وتمت المغادرة عبر طريق الجرد من ساحة التجمع في وادي حميد، إلى معبر الزمراني باتجاه القلمون الغربي. كما غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين تتألف من 71 عائلة إلى بلادها، من بيروت، حيث توزع النازحون على مجموعتين، الأولى توجهت إلى العبودية، وعددها 59 عائلة في حافلتين سوريتين، والثانية توجهت إلى المصنع، وعددها 12 عائلة، وذلك بحضور مندوبي المفوضية العليا للنازحين.