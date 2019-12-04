المستثمرون الأجانب يرفعون حصصهم في 20 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عزز المستثمرون الأجانب غير العرب، محافظهم الاستثمارية في أسهم الإمارات بنحو 152 مليون سهم، خلال تداولات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأظهر تحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوقين أن الأجانب غير العرب عززوا ملكيتهم في نحو 20 شركة مساهمة عامة مدرجة، بأكثر من 152 مليون سهم، توزعت على أسهم منتقاة في قطاعات البنوك والنقل والعقار والاستثمار والخدمات والصناعة.

وارتفعت ملكية الأجانب غير العرب من حيث عدد الأسهم في «الإمارات دبي الوطني» بنحو 67.6 مليون سهم، لترتفع الملكية من 4.26% بنهاية أكتوبر إلى 5.33% بنهاية نوفمبر، ويأتي هذا الارتفاع بسبب زيادة رأس المال، إضافة إلى زيادة تملك الأجانب في البنك.

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كما ارتفعت ملكية الأجانب غير العرب في «العربية للطيران» بنحو 34.53 مليون سهم، بما يعادل 0.74%، حيث كانت نسبة الملكية بنهاية أكتوبر 14.47% إلى 15.21% بنهاية نوفمبر.

وشهدت «إعمار مولز» زيادة في حجم الأسهم المملوكة من قبل الأجانب غير العرب بنحو 11.7 مليون سهم، من 8.11% إلى 8.20%، كما شهدت «شعاع كابيتال» زيادة في ملكية الأجانب غير العرب بنحو 10.40 مليون سهم، من 1.12% بنهاية أكتوبر إلى 1.53% بنهاية نوفمبر.

وسجل «دبي الإسلامي» زيادة في ملكية الأجانب غير العرب بنحو 8.56 مليون سهم، حيث ارتفعت الملكية من 10.78% إلى 10.91%، كما ارتفع في «جي إف إتش» بنحو 6.26 مليون سهم من 8.01% إلى 8.18%.

وفي المقابل، انخفضت ملكية الأجانب غير العرب في «إعمار العقارية» بنحو 37.94 مليون سهم، كما انخفضت في «إعمار للتطوير» 30.8 مليون سهم، وفي «أبوظبي الأول» 19.4 مليون سهم و«العالمية القابضة» 16.63 مليون سهم