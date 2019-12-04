«كامـوري» يجتـاح الفلبين ويوقـع قتلـى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «كاموري»، أمس الثلاثاء، الأراضي الفلبينية، متسبباً بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل حركة النقل والمدارس، وتهشيم نوافذ المنازل، واقتلاع أسقفها، مرغماً مدينة مانيلا على إغلاق مطارها الدولي. كما تسبب في إجلاء مئات الآلاف إلى مراكز الإيواء.

ووصل الإعصار القوي إلى مناطق ساحلية في ساعة متأخرة، الاثنين، ومر في جنوب مانيلا التي تضم نحو 13 مليون نسمة، وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب «جنوب-شرقي آسيا».

وقالت «هيئة الأرصاد الفلبينية»: «إن الإعصار تراجعت شدته؛ لكنه لا يزال قوياً ترافقه رياح بسرعة تصل إلى 130 كلم بالساعة، وعواصف تصل إلى 205 كلم بالساعة مع تقدمه إلى مناطق شمال الغرب». وفيما كان يتجه نحو بحر الصين الجنوبي، تسبب الإعصار بمقتل أربعة أشخاص في وسط البلاد، أحدهم لقي حتفه صعقاً في بلدة ليبمانانر شرقي البلاد، فيما توفي الثلاثة الآخرون بعد سقوط أشجار وقطع حديد عليهم.

وتقيّم السلطات آثار الإعصار، إلا أن مطاراً محلياً صغيراً تعرض لدمار شديد، فيما سقطت أعمدة كهرباء، وتضررت منازل عدة.

وقال المدير العام للمطار، إيد مونريل: إن مطار نينوي أكينو الدولي، أُغلق؛ بسبب الرياح القوية. وألغيت قرابة 500 رحلة، ونبهت السلطات الركاب إلى عدم المجيء إلى المطار. واضطر أكثر من 483 ألف شخص للفرار من منازلهم في منطقة بيكول شرقي البلاد والمناطق المجاورة لها، وفقاً للشرطة. وتقطعت السبل بنحو سبعة آلاف شخص في موانئ بيكول ومانيلا، بعدما منع خفر السواحل العبارات من الإبحار وسط اشتداد العواصف في البحر. وطلب من سكان أحياء الصفيح في مانيلا مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.

وألغيت نحو 499 رحلة جوية دولية وداخلية، ما أثر في قرابة 100 ألف مسافر، حسب مسؤولين في المطار.

ويعرف «كاموري»، محلياً باسم «تيسوي»، هو الإعصار رقم 20 الذي يجتاح الفلبين هذا العام، وفقاً لمكتب الطقس. ويتوقع أن يغادر البلاد بحلول صباح الجمعة المقبل.

وكان «هايان»، أحد أقوى الأعاصير، ضرب وسط الأرخبيل في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2013، موقعاً أكثر من 7350 قتيلاً ومفقوداً، وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.(ا ف ب)