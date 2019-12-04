«مسيرة الاتحاد»..لوحات وطنية تجسد الانتماء وحب الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم أبناء الإمارات خلال «مسيرة الاتحاد» لوحات وعروضاً متنوعة من الأهازيج الشعبية الغنية، ومن عبق موروثاتهم الأصيلة التي تعبر عن أصالتهم وتاريخهم المرتبط بهذه الأرض الطيبة، كما قدموا صوراً من اللوحات الوطنية التي تجسد انتماءهم وحبهم لهذا الوطن.. ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة رمز عزتها ومجدها وكرامتها.

وتمثل مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان الشيخ زايد الثراثي فيما تأتي ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني حيث تنوع المزيج الثقافي والشعبي لأبناء الإمارات وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة التي نالت إعجاب واستحسان المتابعين من سمو الشيوخ والجمهور الذي اكتظت به مدرجات ميدان الوثبة.

وبدأت الفقرات بأغنية «مجد الوطن» من أداء الفنانين حسين الجسمي وعيضة المنهالي ومجموعة من الأطفال بعدها انطلقت «مسيرة الاتحاد» لأبناء الإمارات من بوابة الحصن الذي شيد لهذه المناسبة رافعين أعلام الدولة وهم يرددون الأهازيج الشعبية معبرين عن فرحتهم وفخرهم بالوطن، إضافة إلى فقرة «فن الندبة» وهو فن إماراتي أصيل يؤدى في المناسبات الشعبية ويعبر عن البهجة والفرح والاعتزاز والترحيب.. فضلاً عن عروض الخيل والهجن وهي استعراضات تضم تشكيلات متنوعة لفرسان الإمارات يبرزون خلالها مهاراتهم العالية وهم فوق صهوات الجياد.. كما قدم فن العازي وقصيدة «فخر» للشاعر جمعة الغويص واختتم الحفل بفن العيالة.