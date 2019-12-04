مواطنون لـ الخليج : نجدد عهد الولاء والانتماء للقيادة والإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعرب عدد من المشاركين في مسيرة الاتحاد التي انطلقت عصر أمس الثلاثاء، لأبناء القبائل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 بمنطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني ال 48 للدولة، عن شعورهم بالفخر والبهجة لمشاركتهم في هذا الحدث الوطني، مؤكدين أنه يعكس كل معاني التلاحم والتآلف بين أبناء الشعب الإماراتي تحت راية البيت المتوحد، مجددين عهد الولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة.

ورفعت القبائل خلال مشاركتها في مسيرة الاتحاد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات وكل من يسكن على هذه الأرض الطيبة.

وقال محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ل ”الخليج 365”: نشارك في هذا الاحتفال الذي يحمل كل معاني المحبة بين القبائل المشاركة، بما يمثل الفخر والولاء والاعتزاز بدولتنا الحبيبة بكافة قبائلها.

وأضاف أن مشاركة القبائل في مسيرة الاتحاد للاحتفال باليوم الوطني، رسالة تسامح ومحبة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، مؤكداً أن مشاركته في الحدث تأتي تعزيزاً لروح الانتماء والولاء للوطن الغالي، مجددًا عهد الولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة.

وأكد تركي سعيد الظهوري أن اليوم الوطني راسخ في ذاكرة كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات لما فيه من ذكرى عظيمة لاتحاد دولة صنعت المستحيل ولا تضع لطموحاتها سقفاً أو حدوداً، وأن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع يأتي تعزيزاً لروح الانتماء والولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة وتأكيداً على التلاحم الوطني والمجتمعي بين القيادة وأفراد المجتمع.

وقال إن مشاركة القبائل في الاحتفال بتلك المناسبة مواصلة لروح الاتحاد التي أثمرت في 48 عاماً مسيرة الخير والعطاء والنماء لدولة كرست كل ما لديها للاستثمار برأس المال البشري وتوفير كل ما يلزم لبناء الإنسان الإماراتي القادر على خدمة وطنه والعمل من أجل رفعته وتقدمه لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمكانة البلاد على الخارطة العالمية.

وأعرب سعيد بن سالم الصوافي عن سعادته بالمشاركة في المسيرة قائلا: تغمرنا مشاعر الولاء والانتماء والعطاء للقيادة والأرض والإنسان، في هذا اليوم الوطني، فتكتمل صورة «البيت المتوحد» في أجل معانيها وقيمها، وتظهر صور التلاحم بين القيادة الواعية والمبتكرة والشعب الطموح.

وأضاف: إننا نفاخر ونعتز بما يحمله هذا اليوم الوطني من ذكرى عزيزة على قلوبنا، انطلقت منها مسيرة البناء والتطوير المباركة، وتواصلت بعدها أيادي الخير والعطاء في نهضة شاملة، ووحدة ورخاء وتستكمل المسيرة بالعهد الزاهر للقيادة الرشيدة التي سارت على النهج بعزم وحزم، ورؤية ثاقبة، لغد مشرق ومستقبل واعد.

وقال هلال زيد سعيد الشحي: المشاركة في مسيرة الاتحاد للاحتفال باليوم الوطني تعد فخراً لأي مواطن، حيث تمثل المسيرة ملحمة وطنية للتعبير عن الحب والانتماء للوطن، وتلك المشاركة مع أبناء الإمارات واجب وطني لكونهم جاءوا على قلب رجل واحد في رسالة حب وتأييد للوطن والقيادة التي نعيش في ظل حكمها أزهى العصور، ونتمتع بالنعم كافة، وعلى رأسها الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن مسيرة كل عام تتميز من النواحي الإدارية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه قام بإجراء عدد من البروفات مع المشاركين من القبائل قبل المسيرة بوقت كافٍ حتى تظهر بالشكل الرائع الذي تابعه الجميع، مشيداً بالجهات المعنية التي تبذل الكثير من أجل راحة الجميع، وهو ما يجعل من الوجود بين جنبات المهرجان تجربة رائعة محفورة في ذاكرة كل مواطن أو وافد وطئت قدماه أرض منطقة الوثبة، حيث يقام الحدث التراثي الإماراتي العالمي.

وأكد خالد محمد الشامسي أن تلك المسيرة توحي بالولاء للوطن والقيادة الرشيدة واجتماع القبائل يعكس صورة المودة والألفة التي تتسم بها القبائل الإماراتية، مشيداً باهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفال باليوم الوطني بإحياء التراث الاماراتي الأصيل والاعتزاز به في جميع الاحتفالات الرسمية، لافتاً إلى أن الدولة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة بسواعد أبنائها في جميع المجالات، خاصة أن احتفال هذا العام يتزامن مع وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء.

وقال يوسف عبد الرحيم الزرعوني: إن مسيرة الاتحاد حكاية وطن وزمن، وجميع المشاركين في المسيرة يمثلون وطناً واحداً يعبر عن حبه وولائه للقيادة الرشيدة التي لم تتوان في أي جهد في سبيل إسعاد المواطنين، وأن احتفالات اليوم الوطني ومشاركة أبناء الجاليات الأخرى في هذه المناسبة الوطنية رسالة حب وعرفان لهذا البلد الذي يعيش فيه الجميع دون تفرقة أو تمييز.