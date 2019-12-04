براي برادبري.. بائع الصحف كاتب الخيال العلمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

الكاتب الأمريكي براي برادبري يعد واحداً من أشهر كتّاب أدب الخيال العلمي، وتجمع كتاباته بين شطحات الخيال ونظريات العلم الحديث؛ حيث يستخدم خياله في صياغة المادة العلمية صياغة فنية روائية، وكان يؤكد دائماً أن المعرفة الإنسانية لا تتجزأ؛ بل هي سلسلة متصلة، تؤدي كل حلقة منها إلى الحلقة التي تليها؛ وبذلك يتحول المجهول إلى معلوم، وعلى الروائي أن يستخدم خياله في تجسيد المرحلة، التي تمهد لتحويل ما كان مجهولاً إلى معلوم، أو ما كان خيالاً إلى معرفة.

ل«برادبري» العديد من المجموعات القصصية والروايات العلمية؛ منها: «الكرنفال المظلم- يوميات من الكوكب- صور إنسانية- تفاحات الشمس الذهبية- نبيذ الزهرة- عقار لشفاء الكآبة» وغيرها من الأعمال الإبداعية المستمدة من التخييل العلمي، الذي يتنبأ بالمستقبل، ويحدد ظلال ما وراء الواقع العلمي من منجزات ومبتكرات علمية، ولم يقتصر نشاط برادبري على القصص والروايات العلمية؛ بل كتب للمسرح والسينما والإذاعة.

حقق برادبري في مجال كتابة الخيال العلمي فلسفة خاصة؛ إذ جعل الإنسان مركز الدائرة، الذي تدور حوله قصصه وأعماله الروائية؛ ذلك الإنسان الذي يتنازل عن إنسانيته، وبالتالي يجعل الحياة صعبة؛ بل أكثر استحالة من العصور المظلمة، هو نفسه الباحث عن الحقيقة، وقد سار على نهجه العديد من كتّاب هذا النوع من القصص، بأن جعلوا الإنسان محور كتاباتهم.

حول الفضاء كتب برادبري «البالونات النارية»؛ وهي قصة تتحدث عن عدد من الكهنة، الذين ينطلقون إلى المريخ؛ بحثاً عن مخلوقات، تتمتع بنوايا حسنة، ومن أشهر أعماله رواية «فهرنهايت 451»، التي تحولت إلى فيلم سينمائي شهير.

أما «السجلات المريخية» فهي قصة قصيرة ذات طابع خيال علمي، تحكي عن استعمار المريخ من قبل البشر الفارين من الأرض المضطربة، التي تدمر في نهاية المطاف، وتدور القصة حول الصراع بين السكان الأصليين في المريخ والمستعمرين الجدد.