عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصل علماء جامعة سانتا بربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لأول مرة من ابتكار أقراص لهرمون الانسولين الضروري لمرضى السكر، الابتكار الذي سيخلص الملايين من المصابين بمرض السكري من استخدام الحقن دوريا.



حيث ان بعض المرضى يضطرون الى حقن نفسهم بالأنسولين سبع مرات في اليوم، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة تواجههم يوميا.

ومنذ سنوات يحاول العلماء في مختلف دول العالم ابتكار اقراص انسولين، ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجههم دائما هي ان جزيئات هذا الهرمون تتفكك فورا بسبب العصارات الهضمية في المعدة والأمعاء.

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لذلك اقترح البعض تغليف الأقراص بأغلفة مختلفة، إلا انها جميعها لم تنجح في بلوغ الهدف المنشود. وأخيرا قرر العلماء اللجوء الى تكنولوجيا النانو.

وهكذا تمكن علماء الجامعة من ابتكار "لاصق نانومتري" يمكنه ان يلتصق بجدار المعدة. هذا اللاصق يمنع من ناحية تفكك جزيئات هرمون الانسولين التي بداخله، ويسمح لها من ناحية ثانية بالوصول الى الأوعية الدموية.

وهذه الأقراص قد تؤدي الى تخفيض جرعة الانسولين اليومية التي يحتاجها مريض السكري، وستخضع هذه الأقراص الى اختبارات على الحيوانات والبشر، فإذا اجتازتها بنجاح، ستعرض في الصيدليات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كما ان نجاح الاختبارات سيسمح باستخدام هذه التكنولوجيا في ايصال هرمون النمو واللقاحات والأجسام المضادة التي تتفكك في العصارات الهضمية ايضا.