العاهل السعودي يدعو رئيس الإمارات وأمير قطر للقمة الخليجية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالة خطية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء في دبي.
كما تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية الملك سلمان تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة ال40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم الرسالة خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.
وتنطلق في الرياض الثلاثاء المقبل اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أكد عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن القادة سيبحثون التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.
وهذه القمة الخليجية الثانية التي تستضيفها الرياض للعام الثاني على التوالي.
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