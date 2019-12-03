- 1/2
- 2/2
قتل 6 أشخاص وأصيب 42 آخرين اليوم الثلاثاء بحريق هائل شب في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي إن عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصا، هم 6 قتلى، و6 جرحى بحالة حرجة، و36 جريحا بحالة متوسطة وقليلة الخطورة.
ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للنيران وهي تلتهم المصنع، وسط تصاعد كثيف للدخان.© RT
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق في مصنع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.