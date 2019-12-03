شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 176 قاضيًا فى وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 176 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني - وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.