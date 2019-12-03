شكرا لقرائتكم خبر عن الحرام عمى قلبهم.. فشل لصان فى سرقة رجل أمام باب مسجد بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كاميرات المراقبة فشل لصين فى سرقة رجل مسن على باب مسجدا فى المملكة العربية السعودية، حيث اكتشف محاولتهم بسرقته، ليوجه لكمه قوية لأحدهم، ليقوما بالهروب بعد ذلك.
وتداول رواد موقع تويتر "فيديو" يكشف نجاح الرجل المسن فى اكتشاف السرقة، كما وجه لكمة إلى أحدهم ، ما أجبر اللصان على الهروب من أمام باب المسجد.
حاول أحد اللصين فى إشغال الرجل والتحدث معه من الإمام بينما جاء الأخر من الخلف محاولا سرقه أمواله، لينتبه الرجل إلى محاولة السرقة ويدافع عن نفسه، ويوجه لكمه قوية إلى أحدهم.
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