شكرا لقرائتكم خبر عن أردنية تنقل مرض الإيدز إلى طفلتها الرضيعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فى بيان صحفى نشر اليوم الثلاثاء، عن إصابة طفلة رضيعة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) نتيجة انتقاله من والدتها.

وبحسب البيان الذى نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن صحف محلية أردنية، قال الناطق الإعلامى للوزارة أشرف خريش، إن الوزارة تشرف على الطفلة الرضيعة البالغة من العمر 4 أشهر، والتى انتقل إليها مرض "الإيدز" عن طريق والدتها التى خرجت حديثًا من مركز الإصلاح والتأهيل.

وتخضع الطفلة لمجموعة إجراءات طبية وقائية كاملة تحت إشراف فريق طبى من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ووزارة الصحة، ومن جهته قال مدير مديرية الأسرة والحماية فى وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، إن الطفلة جاءت بولادة "غير شرعية"، وتم نقلها بعد ذلك إلى إحدى دور الرعاية، منوهًا إلى أن الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة لها تبين إصابتها بالمرض نقلًا عن والدتها.

وأشار الجبور إلى أن الوزارة تدرس حاليًا وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، طلب تقدمت به والدة الطفلة "البيولوجية" لاستلامها، حيث يتم بحث وقياس مدى الخطورة على حياة الطفلة من الجانبين الصحي والاجتماعى، فيما لم يعلن بعد عن اتخاذ أى قرار بهذا الشأن.