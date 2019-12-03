شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متظاهر عراقى يطالب المسئولين باختيار رئيس وزراء عادل يحمل صفات حاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العراق أجواء من التوتر وعدم الاستقرار فى ظل مواجهات دموية عنيفة بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة، جاءت فى إطار المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة العراقية الحالية، وتوفير حياة معيشية كريمة، حيث بلغ عدد ضحايا الاشتباكات 433 قتيلًا من المتظاهرين والأمن، وفقًا لآخر إحصائيات أعلنها نقلها التلفزيون العراقى، الثلاثاء، عن قائد الشرطة الاتحادية.

وينتظر الشعب العراقى، حاليًا، تسمية رئيس الجمهورية العراقية، لرئيس وزراء جديد، وذلك بعدما قبل البرلمان العراقى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، الأحد الماضى، وفى هذا الإطار، انتشر مقطع فيديو لمتظاهر عراقى يعلن عن مطالبه الواجب توافرها من وجهة نظره فى رئيس وزراء البلاد الجديد.

Advertisements

المتظاهر العراقى، حمل لافته مطبوع عليها صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وفى الخلفية علم الإمارات والعراق، وكتب أسفل الصورة "نطالب بحاكم عادل شجاع"، فيما قال الشاب العراقى إنه يطالب بأن تكون صفات رئيس الوزراء فى بلاده مثل صفات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



متظاهر عراقى يعلن شروطه فى رئيس الوزراء الجديد

وأضاف المتظاهر العراقى، عبر الفيديو، "نطالب الحكومة العراقية بأن تأتى لنا برئيس وزراء مثل هذا الرجل بشرفه بنزاهته بكفاءته.. نريد رئيس يرحم الشعب.. نريد رئيس يرحم الشعب.. نريد رئيس حاكم وعادل وشريف مثل هذا الإنسان اللى حول الصحراء الإماراتية إلى جنة الله فى أرضه"، مضيفًا "احنا جنة الله فى أرضه حولوها إلى دمار إلى دماء إلى دماء الشهداء.. احنا حولوها إلى خراب إلى اقتتال وحروب أهلية.. ما نريد مرشحيكم ارحلوا أنتم ومرشحيكم.. نريد مرشح مثل هذا الشريف يحمينا ويحافظ علينا.. نصف أخلاقه ما نريده مثل البقية".