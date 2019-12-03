شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تستعرض تعرض دورية للجيش اللبناني لاعتداءات من قبل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت قناة إكسترا نيوز، بيان الجيش اللبنانى، الذى أكد فيه أن عددا من المتظاهرين اللبنانيين أغلقوا مساء أمس طريق الناعمة أوتوستراد الذى يربط بين العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوبا فتدخلت دورية عسكرية لفتح الطريق.

وذكرت القناة فى تقريرها، أن دورية عسكرية تعرضت مساء أمس لرشق بالحجارة من قبل تجمع احتجاجى، إلى جانب قيام أحد المتظاهرين بإطلاق النيران فى الهواء من سلاح كان بحوزته، وذلك لدى قيام القوة العسكرية بفتح أحد الطرق السريعة".

ولفتت القناة إلى أن عددا من البنانيين رشقوا الدورية العسكرية بالحجارة ردا على محاولات فتح الطريق، على نحو أصيب معه عدد من العسكريين بجروح ورضوض، كما أقدم أحد المعتصمين على إطلاق النار من مسدس حربى كان بحوزته، الأمر الذى دفع قوة الدورية العسكرية إلى إطلاق النار فى الهواء لتفريق المعتصمين وإعادة فتح الطريق.