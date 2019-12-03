شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا تؤكد ضرورة وقف الهجمات فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا ، اليوم الثلاثاء ، على ضرورة وقف جميع الهجمات التي تستهدف مدنيين في سوريا، بما في ذلك في إدلب، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "قال الزعماء إنهم سيعملون على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين على نحو آمن وطوعي ومستدام وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله".

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وعبر جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أجل المضي قدما في عملية سياسية يقودها الليبيون لإنهاء الصراع في بلدهم.