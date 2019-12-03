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رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو لتحالف دولى لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إيرلندا، بالشراكة مع الدول الصديقة في أوروبا، لقيادة جهد دولي لحماية حل الدولتين ودعم الحقوق الفلسطينية، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية التي تخالف القانون الدولي وتزيد الأمر الواقع تدهورا.

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال استقباله وزير خارجية ايرلندا سيمون كوفيني في رام الله اليوم الثلاثاء "يجب على العالم ألا يبقى رهينة انتظار الخطة الأمريكيةض التي قد لا تعرض أبدا، بل على دول العالم التفكير بما بعدها، والاعتراف بدولة فلسطين منعا لإسرائيل من تصعيد إجراءاتها التوسعية ".

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وأطلع اشتية الوزير الضيف على خطورة المخططات الاستيطانية العدوانية التي أعلنتها سلطات الاحتلال هذا الأسبوع، سواء في سفح جبل المكبر جنوب القدس، أو المستوطنة التي يراد إقامتها على أراضي مطار القدس في قلنديا، إضافة للمستوطنة الجديدة في مجمع سوق الجملة بالخليل، داعيا لضرورة وضع إسرائيل تحت القانون الدولي.

 

وأكد رفض الحوافز الأمريكية الإسرائيلية التي تصب في تنفيذ "صفة القرن" وإدامة الامر الواقع بغزة وتكريس فصلها، كالمستشفى الأمريكي على حدود غزة والحديث عن مدن صناعية وجزر عائمة.

 

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