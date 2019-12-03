غزة.. إضاءة شجرة الميلاد إيذانًا ببدء احتفالات العيد

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

احتفل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، بإضاءة شجرة ميلاد، إيذانا ببدء موسم الاحتفال بالأعياد المسيحية.

وفي أجواء من الغناء والفرح، أضيئت شجرة ميلاد كبيرة، في ساحة داخل مقر جمعية الشبان المسيحية (غير حكومية)، وحضره عشرات المسيحيين والمسلمين.

وعلى هامش الحفل، قالت غادة أبوداود، إحدى المشاركات في الحفل، للأناضول، "نحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد في إشارة لبدء موسم الاحتفال بالأعياد".

وأضافت: "نحتفل بميلاد المسيح عليه السلام ميلاد السلام والمحبة".

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ولفتت إلى أن المسيحيين والمسلمين مشاركين في الحفل، فنحن في خندق واحد نتشارك في أفراحنا وأتراحنا".

وأكدت أن رسالتنا "رسالة محبة وسلام وتعايش".

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي غزة طائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

وتناقصت أعادد المسيحيين في غزة؛ بفعل الهجرة، وباتت قرابة 1100 شخص، بحسب بيانات مؤسسات مسيحية في القطاع الفلسطيني.

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